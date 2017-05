Ameaça de greve: juízes exigem alteração de estatutos até final de maio

O Ministério da Justiça prometeu aos juízes e procuradores que a alteração dos estatutos e atualização das carreiras profissionais, que vem sendo adiada há seis anos, será entregue no Parlamento até ao final de maio. Caso o Governo falhe na sua promessa, os magistrados partem para greve, conta o “Diário de Notícias” esta segunda-feira.

Ainda este mês, os sindicatos – Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) e Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) – já tinham lançado a possibilidade de uma paralisação laboral, quando esta situação foi noticiada. Mas mesmo com a resposta do Governo a ideia de greve não foi posta de parte – basta que o prazo estipulado seja ultrapassado.

“Vamos dar mais este prazo à senhora ministra. Até final de maio ficamos à espera”, diz António Ventinhas, presidente do SMMP, ao “DN”.

A alteração dos estatutos dos juízes já vem a ser adiada desde o tempo da anterior ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz.

Contactado pelo matutino, o gabinete Francisca Van Dunem não quis prestar declarações sobre esta situação.