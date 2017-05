Um milhão de portugueses pode beneficiar de novo escalão do IRS

Cerca de um milhão de contribuintes da classe média serão beneficiados, ou seja, pagarão menos imposto com a introdução de um novo escalão do IRS no Orçamento do Estado para 2018, dirigido às famílias com rendimentos anuais entre 13.500 e 27.500 euros, avança o “Correio da Manhã” esta quarta-feira.

Pelo que apurou o matutino, as negociações do Governo ainda estão numa fase inicial, mas tudo indica que o Executivo de António Costa está disponível para introduzir um novo escalão do IRS entre os atuais escalões de rendimentos anuais de 7091 euros a 20.261 euros e deste montante até 40.522 euros. De acordo com dados do Fisco, a classe média concentra-se nestes dois patamares.

A introdução de um novo escalão permitirá criar uma taxa intermédia de IRS e fará com que muitos agregados familiares passem a pagar menos imposto por serem colocados num escalão com uma taxa mais baixa.

Em entrevista à SIC esta terça-feira, Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, já tinha anunciado a exigência, por parte do Bloco de Esquerda, de um alívio fiscal de 600 milhões de euros a partir de 2018, o triplo do valor que o Governo tem inscrito no Programa de Estabilidade.