Governo abre candidaturas para 4000 “estágios profissionais”

A primeira fase de candidaturas à medida Estágios Profissionais arranca esta terça-feira e decorre até 16 de junho, anunciou o Ministério do Trabalho, que tem uma dotação orçamental de 18,8 milhões de euros para apoiar 4000 estágios profissionais.

“Estágios Profissionais” é destinada sobretudo à inserção de jovens no mercado de trabalho ou à reconversão profissional de desempregados.

"A promoção da empregabilidade dos grupos da população com maior dificuldade de (re)integração no mercado de trabalho, como os jovens e os desempregados de longa duração, a redução dos níveis de segmentação do mercado de trabalho e o combate à precariedade constituem desígnios estratégicos da política do XXI Governo Constitucional na área do emprego", realçou em comunicado o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.