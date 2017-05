Administração pública em alerta com ataques informáticos

Em Portugal, como no mundo, a onda de ataques informáticos está a levantar muitas preocupações. Durante o fim de semana, o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) emitiu um alerta à administração pública, no qual se solicita aos funcionários para não abrirem emails de origem desconhecida, de forma a prevenir o bloqueio de computadores, conta o “Diário de Notícias” esta segunda-feira.

A “tolerância de ponto concedida [por ocasião da vinda do Papa Francisco a Fátima terá contribuído para que a administração pública não tivesse sido afetada” pelo ataque de ciberextorsão que começou na sexta-feira, explica Pedro Veiga, coordenador do CNCS, ao matutino.

O alerta do CNCS pede aos funcionários da administração pública para não abrirem qualquer email com origem desconhecida, porque é por aí que o vírus se instala nos computadores. Durante as últimas 48 horas, o centro manteve uma equipa de resposta rápida de prevenção, monitorizando os sistemas informáticos da administração central do Estado.