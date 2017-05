Autarquias foram buscar €300 milhões aos fundos europeus para obras

Já foram adjudicados 292 milhões de euros de fundos europeus ao nível da administração local este ano

É ano de eleições autárquicas, ou seja, ano de obras públicas. Já foram adjudicados 292 milhões de euros de fundos europeus ao nível da administração local este ano, no âmbito do Portugal 2020, conta o “Jornal de Negócios” esta quarta-feira. Neste momento, há ainda 245 milhões com concurso aberto.

No ano passado, Portugal apresentou o nível mais baixo de investimento público pelo menos desde 1995, o que gerou várias críticas ao Governo de António Costa, tanto da parte do Bloco de Esquerda e PCP como dos partido da direita. Todos acusaram o executivo de António Costa de sacrificar o investimento do Estado para conseguir fazer um brilharete no défice.

No primeiro trimestre de 2016, havia apenas 228 milhões de euros adjudicados em projetos. Este valor cresceu de forma significativa ao longo dos últimos 12 meses. No final de março deste ano, havia 1.713 milhões de euros aprovados para investimento em autarquias – 1.228 milhões eram provenientes de fundos.