Governo cede aos sindicatos: professores do superior e investigadores integrados nos quadros do Estado

Professores do ensino superior e investigadores com vínculos precários em universidades públicas estão incluídos no programa de regularização de vínculos dos trabalhadores do Estado, lançado pelo Governo na semana passada, avança o “Público” esta segunda-feira.

Estas duas carreiras não faziam parte do processo inicial que o Governo anunciou há duas semanas, mas devido à pressão dos sindicatos acabaram por ser incluídas.

“Encontram-se abrangidas as situações que correspondem ao exercício de funções equiparadas a categorias da Carreira Docente Universitária, da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico e da Carreira de Investigação Científica”, garantiu o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) ao matutino.

Contudo, esta iniciativa não parece agradar todos os representantes do Ensino superior: o diploma do Governo aponta que as situações em que é possível que a contratação seja feita a termo “não correspondem à satisfação de necessidades permanentes” – ou seja, ficam fora do processo de regularização de vínculos precários.

O presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior (Snesup), Gonçalo Velho, defende que o processo “arrisca-se a ser um enorme embuste”. De acordo com números do Snesup, existem 16 mil precários no ensino superior e ciência, entre professores convidados, bolseiros de investigação e investigadores com contratos a termo.