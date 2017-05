Antonio Tajani: “Elogio os feitos e sacrifícios que o povo português fez durante a difícil crise económica”

“Elogio os feitos e sacrifícios que o povo português fez durante a difícil crise económica. Não tem sido fácil, ainda é difícil, mas graças à sua coragem e orgulho, estou convencido que o pior já passou”, diz Antonio Tajani, presidente do Parlamento Europeu, em declarações à TSF a propósito do Dia da Europa, que se comemora esta segunda-feira.

Tajani confessa ser “um verdadeiro amigo de Portugal”. “Nas palavras do nosso poeta Fernando Pessoa, porque ele era português e europeu, também considero que Portugal é o rosto da Europa, a olhar para o Mundo”, diz o italiano.

“Uma das minhas prioridades é lidar com a imigração e resolver as suas causas. Precisamos de encorajar mais África, através da diplomacia económica. Portugal tem um papel decisivo a desenrolar na esfera lusa. Estou disposto a trabalhar com a comunidade de língua portuguesa. E o mesmo é válido para a América do Sul, e o Brasil, em particular. Partilhamos ligações históricas e culturais, os mesmos valores e aspirações. Em conjunto com Portugal, queremos reforçar a nossa relação com a América latina avançando com negociações no Mercosul, criando uma economia mais forte, bem como ligações políticas”, aponta.