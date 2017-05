PS anuncia chumbo dos projetos de lei do PCP e do BE na contratação coletiva

A deputada socialista Idália Serrão confirma que o PS “não vai viabilizar qualquer questão que esteja em discussão em sede de concertação social”

O chumbo dos projetos de lei do PCP e do Bloco de Esquerda, que querem acabar com o princípio da caducidade das convenções coletivas de trabalho e repor o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, está anunciado.

Em declarações ao “Público” esta quinta-feira, a deputada socialista Idália Serrão confirma que o PS “não vai viabilizar qualquer questão que esteja em discussão em sede de concertação social”.

Estes diplomas deverão ser discutidos esta tarde no Parlamento, onde já deram entrada há mais de um ano; tiveram discussão pública para recolher contributos, como é obrigatório em matérias de legislação laboral, mas só agora foram agendados para discussão no plenário com a marcação do potestativo pelo PCP.