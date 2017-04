CGTP ameaça com greve geral se Governo não virar à esquerda

O aviso está dado e cabe ao primeiro-ministro decidir se quer aceitar as políticas de esquerda ou se vai correr o risco de ver os trabalhadores de volta às ruas. A ameaça surge esta manhã na entrevista dada pelo secretário-geral da CGTP ao "Diário de Notícias" e à TSF.

Se o rumo do Governo não for alterado, o sindicalista diz que não põe de parte "a hipótese de se avançar com uma iniciativa que possa ser convergente, quer da administração pública, quer do sector privado mais à frente". Greve geral de trabalhadores? "Todas as hipóteses estão em cima da mesa, nenhuma é excluída", responde.

Questionado sobre se este aviso significa que acabou o estado de graça do Executivo liderado por António Costa, o líder da CGTP explica que o momento atual é decisivo e, por isso, exige uma maior clareza de políticas laborais: "O diálogo precisa de ter mais eficácia. Temos um conjunto de problemas estruturais que continuam sem qualquer tipo de resposta. Falamos na problemática da legislação laboral: temos a legislação da troika e da política de direita."

Arménio Carlos defende que a pobreza existente em Portugal resulta das opções de política laborais em vigor e que é urgente acabar com os problemas de precariedade nos locais de trabalho e desbloquear a contratação coletiva. As definições são necessárias porque, diz, este é o momento de viragem: o Governo de coligação "abriu expectativas e simultaneamente perspetivas de futuro"; mas, agora, avança, corre o risco de deixar-se "acomodar ao poder e, quando os governos se acomodam ao poder, as coisas não correm bem".

O líder da CGTP acusa o Governo de estar a "empurrar com a barriga" a resolução de vários problemas do país devido ao que diz ser "a obsessão da redução do défice". Para combater esta orientação, Arménio reitera a paralisação dos funcionários públicos, marcada para 26 de maio, e ameaça com o alargamento do movimento a outros sectores. A começar já por este 1,º de Maio: "É um dia que nós assumimos de convergência de todas as vontades e de todas as forças. E, naturalmente, não pomos de parte a hipótese de se avançar com uma iniciativa que possa ser convergente quer da administração pública, quer do sector privado mais à frente. Portanto, no momento certo, depois..."

Para explicar a razão deste sentido de confronto, o sindicalista sublinha que "dependerá também da vontade do Governo a solução atempada dos problemas", porque a central diz "não poder continuar a assistir a que os mesmos que falam no diálogo social e na importância do diálogo social, depois dão cobertura ao bloqueio da negociação da contratação coletiva".

A entrevista não acaba sem que seja abordada a polémica da concessão pelo Governo de tolerância de ponto aos trabalhadores da Administração Pública durante a visita do Papa Francisco a Fátima. O líder da CGTP concorda com a decisão e ainda vai mais longe: "Não temos qualquer objeção relativamente a essa situação. E, já agora, que as confederações patronais também manifestaram o seu apoio à tolerância de ponto, também é bom que digam às suas empresas para darem tolerância de ponto aos trabalhadores que trabalham no sector privado."