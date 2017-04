INEM sem ambulâncias no serviço nocturno em oito concelhos durante o verão

Oito concelhos do país - Maia, Guimarães, Chaves, Espinho, Covilhã, Aveiro, Anadia e Amadora - vão deixar de poder contar com o serviço de socorro do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), entre a meia-noite e as oito da manhã, conta o “Jornal de Notícias” esta sexta-feira.

Estas mudanças no INEM servem de resposta ao problema da falta de técnicos necessários para a fase crítica dos incêndios que se avizinha - medidas de socorro noturno nestes concelhos ficarão sob a alçada dos bombeiros.

“Nas localizações em que os meios próprios funcionam com um número de saídas muito baixo, é possível manter uma resposta local com a colaboração dos parceiros”, disse fonte do INEM ao “JN”.