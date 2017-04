Mariana Mortágua: “Se não formos nós a picar, a picar, a picar, as coisas nunca são feitas”

O plano para a integração dos trabalhadores precários do Estado só foi avante porque o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista pressionaram o Governo, assegura Mariana Mortágua em declarações à revista “Sábado”.

“Se não formos nós a picar, a picar, a picar, a picar, as coisas nunca são feitas”, afirma a deputada do BE, reconhecendo, ainda, que a chamada geringonça “não é uma alternativa perfeita”.

“Saí agora de uma reunião com o Governo, estou há duas semanas a tentar que haja mais 500 euros de salários para os bolseiros da FCT [Fundação para a Ciência e Tecnologia]. Se não fôssemos nós – e o PCP também, mas pronto… – nunca haveria um plano para os precários no Estado”, acrescenta Mortágua.

Para a deputada do Bloco de Esquerda, o PS está hoje “longe da maioria absoluta” fazendo votos de que “as pessoas não caiam no mesmo erro outra vez”.