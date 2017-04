Marcelo: “Para se chegar ao défice a que se chegou, Governo optou, um pouco como o anterior, por sacrificar investimentos públicos”

Em questões de estratégia financeira, quais são as diferenças de António Costa para Passos Coelho? “Para se chegar ao défice a que se chegou, o Governo [de António Costa] optou, um pouco como o Governo anterior [de Passos Coelho], por sacrificar investimentos públicos. Isso parece evidente”, reconhece o Presidente da República em entrevista à Antena 1, esta quinta-feira.

Para Marcelo, o corte feito em 2016 pelo Executivo de António Costa no investimento público era “inevitável”, não só pela mudança de Governo mas também pela desconfiança sobre a solução política.

Prioridade para 2017: crescimento

De um ano para o outro, o principal problema do Estado português deixou de ser a banca e o sistema financeiro e a prioridade passou a ser o crescimento. Segundo o PR, o crescimento económico “é a resolução para vários problemas, entre os quais a dívida” e o que a longo prazo pode “tornar sustentável o equilíbrio das finanças públicas”.

Quando tomou posse, o Presidente confessa que não sabia como estava a banca e que veio depois a deparar-se “com algumas questões que agora têm vindo a ser resolvidas paulatinamente”.

Neste momento, o país tem de estar preocupado com o crescimento económico, aponta o Presidente, que tem boas notícias para António Costa neste campo: ”Eu encontro hoje, no contacto com empresários portugueses e estrangeiros, uma confiança que não encontrava há um ano”.

Desde que Marcelo foi eleito, criou-se um clima de confiança no país para o qual contribui “o acordo de Concertação Social, a estabilidade das leis laborais, a estabilização no sistema fiscal”, diz.

O futuro de Passos Coelho

Marcelo Rebelo de Sousa ainda vê o futuro do PSD com Passos Coelho. Segundo o Presidente da República, o atual líder do PSD tem tudo para sair vencedor das eleições internas do partido que estão marcadas para 2018. “Não há nada que o impeça, é uma hipótese que existe, não tem que ser mas existe”, avalia.