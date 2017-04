Governo vai dar tolerância de ponto no dia da visita do Papa

A visita do Papa Francisco de 12 a 13 de maio vai agitar o país e tirar muitos crentes dos seus postos de trabalho. Pelo que o “Correio da Manhã” apurou, a decisão ainda não foi tomada pelo Conselho de Ministros, mas os bispos portugueses já foram informados da intenção do Governo de conceder tolerância de ponto à Função Pública no próximo dia 12 de Maio.

Há algumas semanas, o bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, tinha pedido tolerância de ponto durante a visita do Papa Francisco a Portugal. Ao que tudo aponta, o Executivo de António Costa deverá mesmo avançar nesse sentido.

O matutino conta ainda que o Governo já terá também informado as forças de segurança da intenção de decretar tolerância de ponto para 12 de maio, de forma a que a actividade operacional esteja preparada para a presença de mais de um milhão de portugueses no dia 13.