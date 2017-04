Teresa Leal Coelho e PSD-Lisboa ainda não falaram sobre candidatura a Lisboa

A candidatura de Teresa Leal Coelho a Lisboa pelo PSD já foi anunciada há um mês, mas até agora não houve qualquer contacto entre a candidata e a concelhia do partido para a capital, conta o “Diário de Notícias” esta quinta-feira.

Pelo que o matutino apurou, desde que o anúncio foi feito, ainda não houve qualquer reunião ou mesmo conversa, o que estará a criar algum desconforto dentro do PSD.

Esta situação poderá ser uma resposta “informal” de Teresa Leal Coelho às críticas que o líder da concelhia, Mauro Xavier, foi fazendo ao processo de escolha do candidato laranja às autárquicas.

Contudo, Teresa Leal Coelho terá de levar a plenário de militantes da capital o programa que apresentará às autárquicas – eleições em que as estruturas locais assumem particular importância no apoio no terreno aos candidatos.