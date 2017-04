Programa de regularização de precários do Estado será alargado a toda a função pública

À exceção dos professores, que têm um concurso de vinculação extraordinária próprio, toda a função pública deverá ficar abrangida pelo Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP). A notícia está a ser avançada esta quinta-feira pelo jornal “Público”, que cita um projeto de portaria enviado aos sindicatos e aos parceiros parlamentares, cuja versão final deverá ser publicada na próxima semana.

A grande novidade é a inclusão dos trabalhadores a tempo parcial no PREVPAP, uma solução que vai de encontro às reivindicações do PCP e do BE.

Inicialmente, quando foi a resolução para criar o PEVPAP foi aprovada em conselho de ministros, em fevereiro, o objetivo era que o programa incluísse apenas postos de trabalho com horário completo que assegurassem “necessidades permanentes dos serviços da administração central direta e indireta [do Estado], incluindo empresas públicas”, nas palavras do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva. De fora estava, as carreiras em regime especial com regras próprias de vinculação.

Segundo o “Público”, serão agora incluídos os trabalhadores da administração direta e indireta dependentes de uma hierarquia e horário de trabalho, que assegurem necessidades permanentes e sem vínculos jurídico adequado. Tal como os trabalhadores do setor empresarial do Estado.

Quando a portaria entrar em vigor, serão constituídas 14 comissões de avaliação bipartida no prazo de dez dias - uma por ministério, com representantes das Finanças, do Trabalho e da tutela, do serviço e dos três sindicatos da função pública. O trabalhador tem 60 dias para enviar um requerimento à comissão de avaliação que tutela o seu serviço para pedir ao dirigente do serviço se o seu trabalho assegura necessidades permanentes. Este tem dez dias para o fazer.