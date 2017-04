Isaltino Morais vai candidatar-se como independente a Oeiras

Isaltino Morais vai candidatar-se à liderança da Câmara Municipal de Oeiras nas eleições autárquicas marcadas para outubro. A garantia foi dada pelo próprio, numa entrevista à “TSF”, que será difundida na totalidade nesta sexta-feira à tarde, por volta das 15 horas.

O ex-autarca social-democrata irá apresentar-se como independente. Segundo o matutino, Isaltino Morais terá recusado candidatar-se pelo PSD - no ano passado, o Expresso já tinha avançado que Isaltino tinha sido convidado pelo partido - e terá sido desafiado por cidadãos locais que estão descontentes com a governação de Paulo Vistas, autarca que assumiu a liderança do município com o aval do antecessor.

“Tenho uma responsabilidade que era esta. A atual solução governativa da Câmara decorreu de um movimento que eu próprio criei e mau seria se, intempestivamente, eu há um ano ou dois dissesse que em 2017 seria candidato”, disse, quando questionado sobre o porquê de fazer o anúncio da sua candidatura neste momento.