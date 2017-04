BES tem mais de 1500 processos nos tribunais

Processos em cima de processos. Há mais de 1500 ações nos tribunais portugueses relativas ao Banco Espírito Santo, conta o “Diário de Notícias” esta quinta-feira. Destas queixas, 50 pretendem impugnar a resolução do BES.

Outras 1225 são ações cíveis, na maioria pedidos de indemnização a antigos administradores e ao banco e reclamação de créditos. Segundo matutino, a este número há ainda que somar os sete inquéritos-crime relacionados com a gestão do BES, que correm no DCIAP e DIAP de Lisboa, os quais têm atreladas cerca de 200 queixas particulares.

De acordo com os dados da Comissão Liquidatária, este processo conta com 17 mil requerimentos de 19 mil pessoas e empresas a reclamar créditos.

“Se no Tribunal do Comércio o toner das impressoras tem de estar de manhã num juízo e à tarde noutro, como é que pode ter capacidade para despachar um processo destes?”, comenta o advogado António Pragal Colaço citado pelo “DN”, manifestando pouca fé num desfecho favorável aos credores.