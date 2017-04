Estado já gastou €13 mil milhões em ajudas a bancos desde 2007

Do início de 2007 a dezembro de 2016, o Estado português gastou em ajudas à banca e restante sector financeiro cerca de 12,9 mil milhões de euros, indicam dados novos apurados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A notícia é avançada esta manhã pelo “Diário de Notícias”.

Segundo o matutino, estes 13 mil milhões são o equivalente a 7% do produto interno bruto (PIB) em 2016. Esta fatura, que pesou no défice em vários anos, é apontada como uma das causas da implementação de várias medidas de austeridade nos últimos anos.

Por comparação com outros países europeus, esta fatura foi a sexta mais pesada dos 28 países da União Europeia analisados pelo INE – maior até do que a do Reino Unido, economia que é 13 vezes maior do que a portuguesa e cujo sector bancário é também muito maior. Para o mesmo período que Portugal, o Reino Unido teve de suportar a falência de dois bancos relativamente grandes: Northern Rock e Bradford & Bingley.

De todas as ajudas prestadas aos bancos desde 2007, o Estado só terá arrecadado em juros 1,2 mil milhões de euros, um valor abaixo da média europeia.