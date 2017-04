MP remeteu caso das offshores para o DCIAP

Depois de ter recolhido vários elementos referentes ao caso das falhas no controlo fiscal de quase 10 mil milhões de euros enviados para paraísos fiscais entre 2011 e 2014, a Procuradoria Geral da República (PGR) remeteu para o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) a investigação. O DCIAP pondera agora abertura de um inquérito, avança esta sexta-feira o “Jornal Económico”.

A PGR confirmou ao matutino que os elementos recolhidos “foram remetidos ao DCIAP, com vista a ponderar da necessidade de instaurar, ou não, qualquer procedimento”.

Fonte do Fisco disse ao “Económico” que este caso está já em segredo justiça e que se avolumam as suspeitas de crime em torno deste caso.

Estão em causa 20 declarações sobre transferências para paraísos fiscais comunicadas pelos bancos ao fisco, relativas a transferências realizadas de 2011 a 2014, mas que não foram processadas da forma correta no sistema central do fisco. Na época, o responsável pela tutela era Paulo Núncio, do CDS, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.