Vai ser possível pagar impostos por débito direto ainda este ano

Até ao final do ano, vai ser possível pagar alguns impostos por débito direto. Esta medida, prevista no Simplex+, implica que o Estado contrate um banco para receber o dinheiro. O imposto único de circulação (IUC) e o imposto municipal sobre os imóveis (IMI) são os principais candidatos para a implementação desta medida, conta o “Diário de Notícias” esta segunda-feira.

Segundo o matutino, o pagamento de impostos por débito em conta funcionará para o contribuinte em moldes semelhantes aos do pagamento da conta da luz ou da água. Da parte do Estado, implica a escolha de um banco que terá por função receber o dinheiro e canalizá-lo para o Estado. Esta escolha será feita por concurso público, “que vai ser lançado proximamente”, revela o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Fernando Rocha Andrade, em declarações ao “DN”.

Em Portugal, o IMI e o IUC são os impostos em que há mais multas por atrasos resultantes de esquecimento.

O pagamento do IMI por débito em conta deverá ter grande procura por parte de quem não resida em Portugal mas tenha imóveis no país. “Atualmente, estas pessoas ou têm cá um representante legal ou alguém de confiança que lhes possa tratar do pagamento do IMI. Esta nova possibilidade, de o pagar por débito direto, vai facilitar bastante a vida”, explica Paulo Ralha, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Impostos.