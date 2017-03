PSD quer Fernando Seara a concorrer para o município de Odivelas

A comissão política da distrital do PSD/Lisboa pretende que Fernando Seara, ex-autarca de Sintra e atual vereador em Lisboa, se candidate a presidente da Câmara de Odivelas, mas ainda desconhece qual a decisão de Seara.

O nome do candidato do PSD para Odivelas deveria ter sido aprovado no domingo passado pela comissão política da distrital de Lisboa mas foi deixado em branco, por o órgão do partido pretender convencer Seara a candidatar-se ao cargo, segundo noticia o “i” esta quarta-feira.

O jornal refere ainda que o ex-autarca de Sintra e atual vereador da Câmara de Lisboa “ainda nem terá ponderado o desafio para o qual foi recentemente sondado”

Teresa Leal Coelho, o nome anteriormente apontado para Odivelas, acabou por recusar para liderar a candidatura do partido para a Câmara de Lisboa.