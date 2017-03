Há mais dois fundos interessados no Novo Banco

O Novo Banco pode estar prestes a ser vendido, mas continuam a surgir interessados. Há duas semanas o fundo Aethel Partners enviou uma missiva ao Banco de Portugal em que se propunha a pagar quase três mil milhões de euros pela instituição e financiar uma recapitalização de mil milhões. Esta sexta-feira, o “Jornal Económico” revela que há mais dois interessados: o fundo Cerberus e o Kildare estão de olho no Novo Banco.

O fator que terá voltado a despertar a atenção destes fundos, que já tinham sido falados na primeira fase do concurso à compra do Novo Banco, terá sido o baixo valor a que a instituição está a ser negociada com os norte-americanos da Lone Star.

Tal como aconteceu com a Aethel, estes dois fundos terão sido avisados pelo Banco de Portugal que só poderão entrar na corrida em aliança com um dos cinco finalistas - ou seja, integrando outras propostas já apresentadas.