Banco de Portugal apoia Governo no caso das offshores

Caso alguém estivesse a perguntar qual é a posição do Banco de Portugal quanto ao caso das transferências para paraísos fiscais, um parecer do banco central datado de 30 de novembro do ano passado, que o “Público” revela esta segunda-feira, vem esclarecer todas as dúvidas. A instituição liderada por Carlos Costa vê vantagens em verter na lei a obrigação de o Fisco publicar estatísticas das transferências e envio de fundos para centros offshores, por lhe permitir validar a qualidade da informação que o próprio supervisor recebe das instituições financeiras.

Por outras palavras: o Banco de Portugal está do lado do Governo e aplaudirá todas as iniciativas que impliquem mais regulação em transferências para offshores. Esta posição do BdP é já anterior ao caso revelado na última semana sobre o Fisco não ter tratado e declarado algumas transferências para offshores num valor próximo de 10.000 milhões de euros, entre 2011 e 2014.

A avaliação do Banco de Portugal surge num parecer, datado do ano passado, ao conjunto de novas regras relacionadas com jurisdições offshore, que estão em discussão no Parlamento no grupo de trabalho de combate à criminalidade económica, financeira e fiscal.

Uma das sugestões do Bloco de Esquerda, por exemplo, é que em vez de a obrigação de publicar as estatísticas esteja apenas prevista num despacho, essa passe a estar inscrita na Lei Geral Tributária – algo que o BdP considera positivo. “Aplaude-se, assim, a presente iniciativa, que permitirá, até, ao Banco de Portugal validar a qualidade dos dados que recolhe”, lê-se no parecer.