Aethel Partners faz proposta surpresa de €4000 milhões pelo Novo Banco

Afinal havia (há) outro fundo interessado no Novo Banco. Uma semana depois do Banco de Portugal ter começado a negociar em exclusivo a venda do Novo Banco com o fundo norte-americano Lone Star, contando com a presença de representantes de Bruxelas e do Governo, surge uma nova carta no baralho. De acordo com o que revela esta segunda-feira o “Jornal de Negócios”, o fundo Aethel Partners entregou na semana passada uma carta de intenções pelo “banco bom” que resultou do antigo BES: a proposta poderá chegar aos quatro mil milhões de euros.

Segundo o matutino, existem algumas condicionantes: o Fundo de Resolução receberá no máximo 3000 milhões de euros (dependendo ainda de algumas questões relacionadas com litigância), mas a a Aethel deixa também espaço para um aumento de capital de mil milhões de euros.

A proposta da Aethel, empresa liderada por Ricardo Santos Silva e Aba Schubert, e criada de propósito para este negócio, prevê a manutenção no capital do Novo Banco por cinco anos e é feita em parceria com investidores institucionais não identificados.

Neste momento, ainda não se sabe qual terá sido a reação do Governo e do Banco de Portugal a esta proposta. Porém, tendo em conta as últimas informações vindas a público, esta iniciativa da Atheal Partners ultrapassa a da Lone Star por muitos milhões de euros.

Sabia-se que a Lone Star oferecia 750 milhões, mas o valor caiu para um montante não identificado quando deixou de haver uma garantia estatal para os activos problemáticos.

Já o aumento de capital previsto pela Aethel é de mil milhões de euros, o valor da capitalização que a Lone Star também está disposta a empreender.