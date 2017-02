Segurança Social vai passar a vigiar de perto o pagamento de impostos das maiores empresas

A partir do início de março, a Segurança Social vai ter uma equipa de 40 gestores do contribuinte a circular pelo país, com o objetivo de acompanhar o cumprimento do pagamentos de impostos das 653 maiores empresas portuguesas, conta o “Jornal Económico” esta sexta-feira.

Fonte oficial do Ministério do Trabalho explica ao jornal que apesar de estas entidades empregadoras corresponderem a apenas 0,2% do número total de empresas no país, representam 25,6% do total de trabalhadores vinculados e 30,8% do volume global das contribuições declaradas.

De acordo com a mesma fonte, o objetivo é apoiar os “contribuintes estratégicos” na sua relação com a Segurança Social e prevenir o incumprimento do pagamento de contribuições.

Caberá também ao Instituto da Segurança Social identificar os contribuintes estratégicos – estes serão informados do gestor do contribuinte que lhes for designado.