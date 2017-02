Há pais a pagar para haver mais vigilantes em escolas públicas

Há pais de alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo a pagarem cotas mensais para terem mais vigilantes em escolas públicas, do norte ao sul do país, conta o “Jornal de Notícias” esta sexta-feira. Esta denúncia é feita pelos diretores e pelas associações de pais dessas mesmas instituições.

A falta de auxiliares de ação educativa nas escolas motiva esta sexta-feira uma reunião entre o Ministério da Educação (ME) e o sindicato, que adianta equacionar mais medidas de protesto, incluindo outra greve, “caso o encontro não surta efeito”.

“Esta situação reflete o desespero dos pais. Acabam a ajudar numa coisa que compete ao nosso Governo fazer”, disse Filinto Ramos Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores, ao “JN”.

O matutino relata vários casos pelos país, em que os encarregados de educação estão a pagar às escolas quotas para contratarem funcionários, pois as instituições não têm suficientes nem fundos para contratar.