PSD não exclui chamar António Costa à nova comissão de inquérito

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, admitiu em entrevista esta quinta-feira ao jornal “Público” que “não exclui” chamar o primeiro-ministro, António Costa, caso avance uma nova comissão de inquérito sobre a Caixa Geral de Depósitos

As SMS trocadas entre Mário Centeno e António Domingues e a nova comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos têm sido o centro da discussão política no Parlamento nas últimas duas semanas. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa já deram o assunto por encerrado mais do que uma vez, mas PSD e CDS não estão satisfeitos.

Para Luís Montenegro, “o que está a acontecer é um escândalo democrático, com a anuência do primeiro-ministro e com a anuência dos seus acólitos Jerónimo de Sousa e Catarina Martins, que criaram uma nova realidade dos ‘donos disto tudo’”.

Em entrevista ao “Público” e à Rádio Renascença esta quinta-feira, o social-democrata acusa também Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, de parcialidade na gestão desta situação. “Começou por levantar obstáculos sem fundamento à delimitação do objeto inicial [da nova comissão de inquérito] e chegou ao limite de, na conferência de líderes, dizer ao PSD e CDS que era um mau serviço ao Parlamento suscitar o assunto do boicote a que fomos e estamos a ser sujeitos. No dia em o dr. Ferro Rodrigues assumiu esta função, tive a coragem de lhe dizer que ele ainda não tinha dado garantias de imparcialidade para o exercício da função. Ele tem dado razão a essa minha dúvida”, diz.

O objeto da nova comissão de inquérito sobre o que se passou na Caixa Geral de Depósitos “está praticamente pronto” e “andará à volta do período entre o convite feito ao dr. António Domingues e a sua demissão”, revela ainda. O líder parlamentar justifica também a insistência nesta iniciativa, com a “convicção de que o ministro das Finanças faltou à verdade, mentiu no Parlamento sobre a circunstância de ter comprometido o Governo num acordo”.

Autárquicas. Liderança de Passos Coelho está “muito estabilizada”

Não serão as autárquicas a tirar a liderança do PSD a Passos Coelho, diz Luís Montenegro. “Há quatro anos tivemos umas autárquicas mesmo quase abaixo de nada, tivemos um dos piores resultados da história do PSD. (...) Tenho andado muito pelo país a apresentar candidatos e estou convencido de que podemos ter um bom resultado. Mas se um mau resultado desembocasse em instabilidade partidária… nem tínhamos ganho em 2015”, explica.

Mas Lisboa poderá ser mesmo o calcanhar de Aquiles do PSD. Nos últimos dois meses muitos nomes já foram falados, convites apresentados, mas o partido continuan sem apresentar um nome. “Já precisávamos de ter um candidato na rua”, admite Montenegro.

“É evidente que o timing está a chegar ao ponto em que é desejável que um candidato possa aparecer, para ter tempo para interagir com os eleitores e lhe permitir ganhar confiança. O partido está com dificuldades em encontrar alguém”, assume.

Segundo o líder parlamentar do PSD, até ao final de março o partido irá apresentar um candidato.