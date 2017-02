Caixa pagou conta de advogados de António Domingues

Ponto final, mas não definitivo. Parágrafo, que a polémica promete continuar: as alterações ao Estatuto de Gestor Público (EGP) negociadas pelos dos advogados de António Domingues com o Ministério das Finanças, antes deste assumir a liderança da instituição, foram pagas pela Caixa Geral de Depósitos, avança o jornal digital “ECO” esta terça-feira.

As alterações ao Estatuto do Gestor Público, que acabaram com os tetos salariais no banco público e que, pensava-se na altura, permitiriam não entregar ao Tribunal Constitucional as declarações de rendimentos e de património, foram negociadas pelo Governo com a Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados, como já era público.

Segundo o jornal, que não revela nenhuma fonte, a conta destes procedimentos não foi paga pelo próprio mas pelo banco do Estado. Traduzindo: foi usado dinheiro do banco público para pagar os advogados de António Domingues.

O “ECO” conta ainda que esta mesma sociedade de advogados vai também assessorar juridicamente o banco estatal nos próximos procedimentos do aumento de capital.

“A Caixa trabalha com vários escritórios de advogados dependendo das suas necessidades e especialidades. Os trabalhos contratados a esta empresa foi um entre vários decorrentes da atividade”, respondeu a Caixa oficialmente, depois de questionada pelo “ECO” sobre quem é que pagou a conta dos advogados de Domingues.