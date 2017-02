Portugal vai hoje ao mercado levantar €1250 milhões

A última emissão de Bilhetes do Tesouro a três meses aconteceu em outubro do ano passado, altura em que foram colocados no mercado 350 milhões de euros com uma taxa de juro média de -0,012%

Portugal vai hoje ao mercado para emitir até 1.250 milhões de euros em dois leilões de Bilhetes do Tesouro, com maturidades a três e 11 meses. Em comunicado, o IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública informou na semana passada que realiza hoje de manhã "dois leilões das linhas de Bilhetes do Tesouro com maturidades em 19 de maio de 2017 e 19 de janeiro de 2018". O montante indicativo global que a instituição liderada por Cristina Casalinho pretende arrecadar com estes leilões está entre os 1.000 milhões de euros e os 1.250 milhões de euros. A última emissão de Bilhetes do Tesouro a três meses aconteceu em outubro do ano passado, altura em que foram colocados no mercado 350 milhões de euros com uma taxa de juro média de -0,012%. Na mesma altura ocorreu também o último leilão de Bilhetes do Tesouro a 11 meses, tendo sido colocados 900 milhões de euros com uma taxa de juro de 0,006%.