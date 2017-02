Lone Star convida empresas portuguesas a entrar na compra do Novo Banco

A Lone Star quer comprar o Novo Banco e ter margem de manobra de negociação com o Banco de Portugal. Para além do valor económico da compra, os norte-americanos querem adicionar valor político à sua proposta. Segundo o “Público” desta quarta-feira, a Lone Star enviou convites abertos a pelo menos cinco grupos industriais portugueses para que tomem posições qualificadas minoritárias no Novo Banco.

Houve missivas enviadas para o grupo Amorim, a Sonae, a Jerónimo Martins e a holding Violas – esta última, aliás, já se tinha mostrado disponível para entrar na compra do Novo Banco, mas ao lado do fundo Apollo/Centerbridge. A identidade da quinta empresa não é revelada.

Nessa carta, a que o “Público” teve acesso, o fundo norte-americano convida os “potenciais coinvestidores a considerarem participar, juntamente com a Lone Star, no controlo de longo prazo do Novo Banco e, desta forma, partilhar dos benefícios resultantes da recapitalização e da reestruturação previstas”.