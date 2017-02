Caixa vai ter três mulheres como gestoras não executivas

O novo Conselho de Administração da Caixa terá pelo menos oito gestores não-executivos, sendo que dois serão estrangeiros e três mulheres. Maria dos Anjos Capote, Ana Maria Fernandes e uma gestora espanhola, vão juntar-se a Maria João Carioca que integra a equipa executiva liderada por Paulo Macedo, avança o “Público” esta sexta-feira.

Segundo o matutino, o Banco Central Europeu já aprovou, para além de Rui Vilar, presidente do Conselho de Administração, os nomes de Maria dos Anjos Capote, que trabalhava na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, de Ana Maria Fernandes, ex-gestora na EDP Brasil, de José Azevedo Rodrigues, antigo bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e de João Amaral Thomaz, ex-administrador do Banco de Portugal.

Neste momento, o BCE tem em mãos o nome de mais três gestores não-executivos para aprovação: o do jurista Alberto Souto, reformado do Banco Europeu de Investimento, e dois estrangeiros – um dos quais será uma mulher espanhola.