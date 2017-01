A Aethel Partners está interessada no Novo Banco

Há mais um nome em volta do Novo Banco, para além dos fundos de investimento norte-americanos Lone Star e Apollo/Centerbridge. A Aethel Partners, sociedade britânica que comprou o Banco Efisa, quer entrar na corrida à compra da instituição, avança o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira.

Segundo o matutino, a empresa do gestor português Ricardo Santos Silva pediu uma reunião a Sérgio Monteiro, com a intenção de manifestar interesse no Novo Banco, mas o responsável do Banco de Portugal respondeu dizendo que esta só poderá participar no processo se se aliar a um dos fundos norte-americanos que estão a negociar a compra da instituição.

O interesse da Aethel Partners pelo Novo Banco foi formalizado a Sérgio Monteiro através de uma carta datada de 27 de Janeiro, assinada por Ricardo Santos Silva e Aba Schubert, líderes da instituição.

Na missiva, a que o “Negócios” teve acesso, os dois sócios “expressam o seu interesse na aquisição do banco juntamente com certos investidores”, mas estes não surgem identificados.

Para além da manifestação de interesse, no início de dezembro a Aethel Partners criou uma sociedade, a Aethel Limited, unicamente com o objetivo de vir a adquirir o Novo Banco, conta ainda o matutino.