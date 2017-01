Estado pagou €5,1 mil milhões a privados na Saúde em 2016

Em 2016 o Serviço Nacional de Saúde (SNS) pagou a entidades privadas cerca de 5,1 mil milhões de euros, conta o “Correio da Manhã” esta quarta-feira. Em média, a transferência dos recursos públicos para os operadores privados na área da saúde custou 14 milhões de euros por dia, 420 milhões por mês.

De acordo com as contas do matutino, feitas pelo economista Eugénio Rosa, o SNS gastou em média 499 euros por habitante em saúde privada.

A maior parte do valor da despesa – 3569 milhões de euros – diz respeito a fornecimentos e serviços externos como consultas, compras em farmácias, meios complementares de diagnóstico e terapêutico, e as Parcerias Público-Privadas, explica ainda o “CM”.

Só em encargos do SNS com os quatro hospitais públicos (Cascais, Braga, Loures e Vila Franca de Xira) geridos por privados, no ano passado, foram gastos 448 milhões de euros.

Comparativamente com 2015, registou-se um aumento de 28,7% da despesa do SNS com pagamentos aos privados.