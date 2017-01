Governo renova contrato a Diogo Lacerda Machado por mais seis meses

O Governo renovou o contrato de consultoria com Diogo Lacerda Machado, advogado amigo de António Costa, por mais seis meses, com um salário igual ao estipulado no contrato anterior – 2000 euros mensais –, avança o “Público” esta segunda-feira.

O vínculo do advogado para com o Governo começou a 15 de abril de 2016 e havia expirado a 31 de dezembro. Diogo Lacerda Machado recebeu cerca de 17.000 euros durante este período.

A prestação de apoio do advogado ao Governo começou de forma informal, sem contrato, o que gerou muitas críticas dos partidos com assento parlamentar, em abril do ano passado. De forma a minimizar danos, António Costa acabou por dar um contrato temporário de consultoria a Diogo Lacerda.

O advogado já havia representado o Governo, a título informal, nas negociações com a TAP, com os lesados do BES e no caso BPI/Isabel dos Santos.