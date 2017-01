Responsáveis da Apollo em Lisboa para melhorar oferta pelo Novo Banco

Altos responsáveis do consórcio norte-americano que junta a Apollo e a Centerbridge chegaram nos últimos dias a Lisboa para melhorarem a sua oferta de compra para o Novo Banco, conta o “Jornal de Negócios” esta quarta-feira. Se tudo correr conforme o previsto, a decisão no Banco de Portugal sobre a venda do Novo Banco deverá ser tomada ainda hoje.

De forma a contrariar o favoritismo da Lone Star e num sprint de última hora, representantes do consórcio Apollo/Centerbridge chegaram a Portugal para inverter o sentido da venda. Com a saída do grupo China Minsheng da corrida pelo Novo Banco, ambos os fundos norte-americanos ganharam novo fôlego.

Pelo que o “Jornal de Negócios” apurou, o objectivo do esforço final que está a ser feito pela Apollo/Centerbridge é igualar, senão mesmo superar, a oferta financeira apresentada pela Lone Star.

A Lone Star propõe-se a pagar 750 milhões de euros pelo Novo Banco, prevendo investir um valor igual no reforço de solidez da instituição. Para além disso, propõe a criação de um veículo para parquear ativos do Novo Banco considerados de difícil cobrança e propõe-se gerir o risco e a eventual recuperação do capital com o Estado, o que exige um aval público e autorização da Comissão Europeia e do Governo.

Para bater esta oferta, a aliança Apollo/Centerbridge terá de rever em alta a sua proposta financeira. Durante o processo de negociação, nunca foi conhecido o valor que o consórcio se propôs a pagar.