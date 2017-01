António Domingues não espera por Paulo Macedo e sai já da CGD

O presidente demissionário da Caixa Geral de Depósitos, António Domingues, vai deixar já a liderança do banco público, sem esperar pelo aval do Banco Central Europeu para que o seu sucessor, Paulo Macedo, inicie formalmente funções. A informação está a ser avançada na edição online do "Jornal de Negócios", que revela que Domingues informou o ministro das Finanças desta sua decisão no final da tarde da passada sexta-feira, 30 de dezembro.

Segundo o mesmo jornal, na carta enviada a Mário Centeno, Domingues justifica a sua saída antecipada com o facto de não ser possível assegurar condições jurídicas para prolongar o mandato por mais um mês face ao final de dezembro, prazo em que estava previsto que terminasse as suas funções.

Curiosamente, o "Negócios" avança ainda que na mesma tarde de sexta-feira, fonte oficial do ministério das Finanças tinha garantido ao jornal que Domingues e a restante equipa tinham concordado em adiar a sua saída do Banco, de forma a acautelar eventuais atrasos na aprovação do nome de Macedo em Frankfurt. Uma decisão que não só deverá ser tomada pelo BCE depois de 10 de janeiro.

Até lá, e em função da saída de Domingues, a gestão corrente da CGD passará agora a ser assegurada pelos quatro administradores que permanecem no banco: Rui Vilar, João Martins, Tiago Marques e Pedro Leitão. Estes não poderão, no entanto, tomar decisões que exijam luz verde do conselho de administração.