Álvaro Santos Almeida deverá ser o candidato do PSD à Câmara do Porto

“Jornal de Notícias” avança que o nome do economista que irá liderar a candidatura social-democrata na Invicta, nas autárquicas de 2017, “foi acertado entre a direção nacional e as estruturas locais do partido”

O economista Álvaro Santos Almeida, antigo presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, deverá ser o candidato do PSD à Câmara Municipal do Porto nas autárquicas que se realizam no outono deste ano. A informação é avançada na edição desta segunda-feira do "Jornal de Notícias", assegurando que o nome ficou definido após conversações entre as estruturas locais e a direcção nacional do partido no final de dezembro.

Coordenador do Conselho Estratégico da Concelhia do PSD do Porto, Álvaro Santos Almeida tem já neste organismo a responsabilidade de preparar o programa eleitoral do partido para as autárquicas deste ano.

A confirmar-se a sua candidatura, Santos Almeida terá como único opositor já confirmado o atual presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, que conta com o apoio já formalizado pelo CDS, ao qual deverá associar-se também o PS, com quem tem um acordo de governação no atual mandato.