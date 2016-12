Autoridade Tributária notifica sete mil trabalhadores independentes

O Fisco já contactou este ano 7167 contribuintes que passam recibos verdes e que não estão a fazer retenção na fonte de IRS, apesar de já terem ultrapassado o limite de 10 mil euros. Apenas 30% regularizou a sua situação

A regra é clara: quando um trabalhador a recibos verdes atinge um rendimento superior a dez mil euros fica obrigado a fazer retenção na fonte. Mas nem sempre as contas correm conforme o previsto no início do ano. O Fisco detectou cerca de sete mil trabalhadores que passam recibos verdes e que não estão a fazer retenção na fonte de IRS apesar de já terem ultrapassado o limite de 10 mil euros de rendimento que lhes permite escapar a este desconto, conta o “Diário de Notícias” esta quinta-feira.

A Autoridade Tributária já contactou este ano 7167 contribuintes devido a esta falha, mas apenas 30% regularizou a sua situação. Ultrapassando o patamar dos 10 mil euros anuais, a isenção dos trabalhadores a recibos verdes termina, sendo necessário iniciar o desconto no mês imediatamente a seguir, lembra o matutino. Pessoas que em 2015 tiveram rendimentos pagos por empresas que superaram os 10 mil euros estão também fora desta dispensa.

Esta não é propriamente uma questão nova: os limites de isenção de retenção na fonte por quem passa recibos verdes é um pergunta recorrente dos contribuintes. “É uma dúvida muito recorrente e uma questão problemática porque normalmente surge associada a algum tipo de incumprimento”, disse Vivo Paula Franco, consultora da Ordem dos Contabilistas Certificados, ao “DN”.