Tancos. "Nunca o Exército deu garantias de que o material recuperado correspondia ao material furtado"

Rovisco Duarte, chefe de Estado-Maior do Exército (CEME), reconheceu esta terça-feira, no Parlamento, que o Exército não tem, neste momento, capacidade ou legitimidade para garantir se há ou não material militar em falta em relação ao que foi recuperado na sequência do assalto aos paióis de Tancos.

No Parlamento, o general lembrou que o material militar encontra-se sob custódia da Polícia Judiciária e, como tal, é impossível para o Exército avançar com qualquer tipo de “peritagem”.

Em outubro, Rovisco Duarte deu uma conferência de imprensa em que explicou que tinha sido possível recuperar uma caixa de petardos a mais - atribuindo a discrepância a falhas na inventariação -, mas que permaneciam por recuperar munições de 9mm. Depois de o Expresso ter noticiado que há mais material em falta, como granadas de gás lacrimogéneo, uma granada de mão ofensiva e cargas lineares de corte, sobravam várias questões, com esta à cabeça: saberia o CEME, em outubro, que havia material militar em falta?

Na audição parlamentar desta terça-feira, Rovisco Duarte explicou o porquê de ter dito o que disse: só assumiu a falta das munições de 9mm porque já tinha sido avançado pela comunicação social; e só referiu a questão da caixa de petardos a mais porque a Polícia Judiciária Militar já tinha dado indicações nesse sentido.

Coisa diferente, alegou Rovisco Duarte, é atribuir ao Exército informações que não transmitiu. "Nunca o Exército deu garantias de que o material recuperado correspondia ao material furtado”, concluiu o CEME.

