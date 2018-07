Fernando Medina garante continuação de acordo com Bloco

Apesar da demissão de Ricardo Robles de vereador na Câmara Municipal de Lisboa (CML), o acordo entre PS e BE que tem permitido a Fernando Medina governar a autarquia é para continuar. A garantia foi dada pelo presidente da CML num comunicado partilhado na sua conta de Facebook, nesta segunda-feira.

No texto, Fernando Medina agradece a Robles "o seu trabalho e o seu empenho ao serviço da cidade" e assegura: "O acordo político celebrado depois das eleições autárquicas entre o PS e o Bloco de Esquerda, alicerçado num importante conjunto de matérias programáticas e políticas para cidade (como o aumento da rede de creches, a melhoria das escolas e das refeições escolares, o reforço do apoio social, o acesso à habitação ou a promoção do transporte público) mantém-se inalterado". E adianta mesmo que já falou com a direção do BE, que "garantiu o empenho na prossecução do acordo".

Ainda de acordo com o presidente da autarquia lisboeta, nas próximas semanas o PS Lisboa irá reunir a sua comissão política e reunir-se também com o BE, "no sentido de assegurar as condições para reforçar a prossecução do acordo estabelecido". O acordo entre socialistas e bloquistas ficou estabelecido depois de, nas últimas autárquicas, Medina ter perdido a maioria absoluta que herdara de António Costa.

Ricardo Robles renunciou na manhã desta segunda-feira ao mandato como vereador com os pelouros da Educação e Áreas Sociais, depois de, numa conferência de imprensa na sexta-feira, ter garantido que não se demitiria por considerar que "nada tinha feito de condenável". Em causa estava o imóvel em Alfama que Robles comprou com a sua irmã, em 2014, por 347 mil euros, e que tentou vender depois de fazer obras por 5,7 milhões de euros. Uma das principais bandeiras do BE, e em particular de Robles enquanto vereador, é o combate à especulação imobiliária e à gentrificação, o que levou a que se abatesse uma chuva de críticas sobre o vereador durante o fim de semana.