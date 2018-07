PSD Lisboa exige demissão de Ricardo Robles

O PSD Lisboa exige a demissão do vereador do BE na autarquia da capital Ricardo Robles, crítico do mercado do arrendamento local e da especulação imobiliária em Lisboa, depois de o “Jornal Económico” ter noticiado esta sexta-feira que o cabeça de lista do partido nas últimas eleições poderá ganhar milhões com a venda de um prédio em Alfama.

Em comunicado, a concelhia de Lisboa do PSD acusa o vereador de “falta de ética” e as posições do Bloco de Esquerda de constituírem uma “chocante fraude política”.

“O PSD Lisboa exige a demissão do vereador Ricardo Robles ​por manifesta falta de ética, de seriedade e de credibilidade política para permanecer no cargo de vereador na cidade de Lisboa. "Bem prega frei Tomás, faz o que ele diz e não o que ele faz”, pode ler-se no documento.

De acordo com o PSD Lisboa, o BE “manipula os eleitores e se proclama publicamente contra a “especulação imobiliária”, quando um dos seus principais eleitos faz negócios milionários à sua custa.”

O “Jornal Económico” avançou esta sexta-feira que Ricardo Robles e a sua irmã compraram, em 2014, um prédio antigo em Alfama por 347 mil euros. Três anos depois, o edifício foi remodelado e colocado à venda, por 5,7 milhões de euros.