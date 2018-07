Emmanuel Macron: “O futuro da Europa joga-se nos próximos cinco anos”

No Encontro com os Cidadãos na Gulbenkian, Emmanuel Macron começou por mostrar a sua concordância com as palavras de António Costa, chamando ao momento atual da UE "inédito", um ponto "entre a fadiga e a reinvenção ". Sublinhando que a construção europeia é inédita como modelo em setenta anos de história, Macron lembrou que a Europa se constuuiu sobre um tríptico inédito, economia de mercado, social e Europa. "O modelo da Europa não passou, há que renová-lo".

O PR francês identificou a crise da Europa como "uma crise de eficácia", por "falta de convergência". Para que serve realmente a Europa, perguntam os nacionalistas.

"A Europa tem de se refazer em soberania, tem de escolher o seu destino. Mais soberania passa por uma coordenação e uma defesa comum, passa por convergência no próximo orçamento", disse Macron.

Macron justificou a importância desta sua iniciativa de debates e consultas aos cidadãos dizendo que "Os meses à nossa frente são essencias até às eleições de maio do próximo ano. O PR esclareceu que, "nos próximos cinco anos joga-se o destino da Europa, neles se decidirá o futuro da Europa".

"Temos uma divisão dos que são pela fratura da Europa e os reformistas que querem avançar e reformar a europa em profundidade para repor o sonho do início", concluiu.