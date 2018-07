Artur Santos Silva vai presidir ao Conselho Consultivo das Fundações

O Governo designou Artur Santos Silva para presidir ao Conselho Consultivo das Fundações, acompanhado de Guilherme d'Oliveira Martins e José Miguel Júdice.

Os novos membros, designados esta quinta-feira em "Diário da República", estarão em funções durante os próximos cinco anos. O Conselho era presidido por Rui Vilar.

O jurista Artur Santos Silva, ex-presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, ficará à frente do organismo que funciona no âmbito da Presidência do Conselho de Ministros que dá pareceres para o reconhecimento de fundações e se pronuncia sobre ações de fiscalizações.

Atualmente, Santos Silva é o coordenador para Portugal da fundação espanhola La Caixa. Ao longo da vida, foi vice-governador do Banco de Portugal, secretário de Estado do Tesouro e dirigiu bancos.

Guilherme d'Oliveira Martins é administrador executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, professor da Universidade Lusíada e foi ministro da Educação, das Finanças, da Presidência em vários governos socialistas.

José Miguel Júdice é advogado, professor universitário, foi bastonário da Ordem dos Advogados e pertenceu ao Conselho Superior da Magistratura.

Além dos três membros designados pelo primeiro-ministro, o Conselho é composto por representantes do Ministério do Trabalho e do Ministério das Finanças