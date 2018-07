Paulo Trigo Pereira, o deputado mais desalinhado no Parlamento

O independente Paulo Trigo Pereira, eleito pelo PS, lidera o “top” dos deputados desalinhados, segundo estatísticas do “site” www.hemiciclo.pt, contando-se 122 as votações em que desalinhou do partido desde 2015.

Os primeiros cinco lugares desta lista são todos ocupados por socialistas, seguindo-se duas deputadas, Helena Roseta e Isabel Santos, com 51 votações dissonantes, Pedro Bacelar Vasconcelos e Wanda Guimarães, ex-sindicalista da UGT (41), e Isabel Moreira, com 39.

Os deputados do PS não estão obrigados à disciplina de voto, à exceção de documentos fundamentais como o Orçamento do Estado ou a votação em moções de censura ou confiança.

É preciso descer na lista até ao oitavo lugar para encontrar o primeiro deputado do PSD, no caso Teresa Leal Coelho, que por 34 vezes não votou ao lado da sua bancada, e a segunda social-democrata mais desalinhada é a ex-ministra da Justiça Paula Teixeira da Cruz, com 29.

À direita, no CDS-PP, João Rebelo foi o que mais vezes votou de forma diferente (26).

À esquerda do PS, Jorge Falcato, do BE, foi o que desalinhou mais (dois).

No grupo parlamentar do PCP, não há registo de votos desalinhados.