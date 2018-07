Rui Rio. Se o Orçamento não fosse aprovado, António Costa teria de viabilizar um Governo do PSD e do CDS

Os partidos da geringonça vão acabar por se entender e o Orçamento do Estado para 2019 será aprovado na Assembleia da República, afirmou Rui Rio durante uma entrevista que foi emitida nesta terça-feira no "Jornal das 8" da TVI. Caso isto não acontecesse, o líder social-democrata considera que António Costa deveria viabilizar um Governo do PSD e do CDS, já que, quando votou pelo derrube do Executivo de Pedro Passos Coelho, o atual primeiro-ministro justificou a decisão com o facto de dispor de uma alternativa.

Rui Rio, que qualificou a ação do Governo do PS apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP como sendo "mais de cigarra" do que de formiga, mostrou-se pouco convencido de que as tensões existentes entre os partidos da coligação parlamentar venham a provocar a queda do Governo e eventuais eleições legislativas antecipadas. "Estamos aqui a falar de uma história da carochinha, eles vão entender-se", disse o líder do PSD.

Sobre o dossiê que maior fricção está a provocar entre o Governo e os partidos que se situam à esquerda do PS, Rui Rio considerou que as reivindações dos professores quanto ao descongelamento das carreiras são justas e que esta classe profissional tem sido proletarizada através de salários que considerou "baixos". O problema, sob o seu ponto de vista, esteve no discurso do "milagre económico", adoptado pelo Executivo, que criou expectativas que não podem ser cumpridas.

O presidente social democrata defendeu que o conflito com os professores só poderá ser resolvido através da negociação, porque considera não existirem condições orçamentais para acomodar, em 2019, o custo associado às pretensões defendidas pelos sindicatos do setor. A diluição dos efeitos do descongelamento no tempo devia ser uma arma negocial do Governo, bem como a oferta de condições de acesso a reformas antecipadas, já que Rio considerou existir a necessidade de rejuvenescer a classe profissional.

Horário das 35 horas foi uma "irresponsabilidade completa"

As atuais dificuldades no Serviço Nacional de Saúde foram interpretadas por Rui Rio como um reflexo da austeridade que o Governo diz não existir, mas que se revela na degradação do serviço que é sentida pelos cidadãos. Em parte, trata-se, de acordo com o líder do PSD, de uma consequência do regresso das 35 horas de trabalho semanal à administração pública, uma "irresponsabilidade completa", sobretudo porque o Governo não preparou os serviços para esta reversão. "Ou se criam condições para tudo funcionar bem com as 35 horas ou, se não há condições, tem de se voltar às 40 horas", afirmou Rui Rio. "Tal como está, é que não pode ser".

Questionado sobre o salário mínimo acima de 600 euros mensais, o presidente social-democrata afirmou que os valores que se discutem são sempre muito baixos e que a economia portuguesa tem de ser mais competitiva para que as remunerações do trabalho possam crescer e os cidadãos - cem mil por ano, de acordo com as suas palavras - não sintam a necessidade de emigrar. Neste ponto, considerou que o Governo tem feito o contrário daquilo que seria necessário, com as políticas públicas focadas no consumo e na distribuição do pouco que se consegue ganhar em resposta às reinvindicações dos parceiros de coligação. O caminho devia ser o de "acarinhar" o investimento e as exportações.

Rui Rio destacou o aumento do emprego como um ponto "positivo" da atuação do Governo, mas sublinhou que o emprego cresceu mais do que a economia, sinal de que a produtividade baixou e, também, de que o país vai continuar a conviver com baixos salários.

Pedro Santana Lopes não enviou qualquer carta a desvincular-se do PSD, disse o presidente do partido, enquanto admitia que o ex-primeiro-ministro sempre teve a ideia de criar um partido à direita daquele que Rio atualmente lidera. A hipótese de o antigo autarca de Lisboa e da Figueira da Foz criar um projeto concorrente beliscará o eleitorado do PSD, admitiu Rio, que, ainda assim, não se revelou muito preocupado. "A margem de que estou à procura situa-se ao centro e na abstenção", explicou o líder social-democrata.