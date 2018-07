“Os noticiários são enviesados à esquerda”

Durante décadas, Vasco Pulido Valente teve colunas em jornais como Expresso, “O Independente”, “Diário de Notícias”, “Público” e “Observador”. Os leitores habituaram-se à regularidade da sua prosa culta, não raro ácida, que lhes traduzia a realidade num patamar alto de inteligência, mesmo quando não concordavam. Há pouco mais de um ano, parou de escrever por motivos de saúde. Retido em casa, uma fatia não insignificante dos seus dias é dedicada à TV. Entre assuntos sérios e trivialidades, muitas coisas lhe chamam a atenção. Reparou, por exemplo, na lucidez algo insólita (pelo contexto, não por si mesma) do selecionador nacional Fernando Santos em relação à sua equipa. Também acompanhou a saga de Bruno de Carvalho, sobre o qual facilmente o imaginamos a escrever um artigo com uma opinião surpreendente mas certeira — fruto não de um desejo de originalidade, como alguns poderão pensar, mas da vontade de compreender melhor.

O mês passado saiu um novo livro dele: “No Fundo da Gaveta” (ed. Dom Quixote), uma obra histórica composta por dois fragmentos escritos no final dos anos 80 e há muito esquecidos. É sobre duas fases do período liberal. Um dos fragmentos, em particular, refere-se a uma altura em que os Governos portugueses se depararam com a necessidade de atender às aspirações económicas de uma classe média emergente. Aproveitando o pretexto, perguntámos-lhe como vê o facto de tantas notícias nos nossos telejornais se referirem a protestos e exigências de classes profissionais: professores, enfermeiros, polícias, juízes, investigadores e uma infinidade de outros. Se o facto de essas notícias existirem não surpreende, o espaço que ocupam na agenda noticiosa portuguesa, comparando com a de outros países, é uma certa anormalidade.

“As notícias são feitas por uma parte da classe média”, responde. “A anormalidade tem a ver com a anormalidade do papel do Estado em Portugal, que é bastante maior do que noutras sociedades. E os noticiários são muito enviesados. Sobretudo, são enviesados à esquerda. Refletem a visão que a esquerda portuguesa de classe média tem do mundo. Na escolha das notícias do estrangeiro, das que se dão sobre a sociedade portuguesa, dos comentários que se fazem.”

