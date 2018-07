Fernando Medina: “Comunidade francesa em Lisboa é muito importante para a cidade”

No concerto gratuito “Paris-Lisboa”, nesta quarta-feira, 18 de julho, na praça do município da capital parisiense, atuaram Sara Tavares, Capicua e Mariza e os portugueses residentes na capital francesa compareceram em força.

A fadista fechou o espetáculo que reuniu alguns milhares de pessoas desde o fim da tarde até às 23h30, no largo do “Hotel de Ville”.

Fernando Medina, que foi um dos convidados para assistir ao espetáculo, confirmou a excelência “da relação de grande amizade” entre as duas capitais, os respetivos ‘maires’ e as populações residentes em ambas as cidades.

“A presidente Anne Hidalgo é uma grande amiga de Portugal, de Lisboa e dos portugueses, designadamente da comunidade portuguesa em França, que muito tem contribuído para o desenvolvimento deste país e de Paris”, salientou.

O autarca português realçou ainda a "cooperação exemplar" entre as duas capitais designadamente nas políticas urbanas e ecológicas.

Sobre a presença de cada vez mais franceses em Lisboa, Medina afirmou: “Fala-se muito na comunidade portuguesa em Paris, mas agora também já se pode falar na existência de uma forte comunidade francesa em Lisboa”.

“Há cada vez mais franceses na nossa cidade, com turistas, residentes e muitas empresas que aí se instalam. É uma comunidade muito ativa, que gosta muito de Lisboa e tem uma grande importância para a vida na nossa capital”, concluiu.

O concerto das três portuguesas e ainda da banda francesa, “Paris Combo”, assinalou os 20 anos do Pacto de Amizade que une as duas cidades e integrou o cartaz do Festival Paris L’ Été.