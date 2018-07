Lei laboral. “Não vamos ter negociações preferencialmente à direita”, garante Carlos César

Continua intrigante a aparente dicotomia entre Governo socialista e bancada parlamentar do PS sobre a nova legislação laboral. Depois de a direita ter ajudado António Costa a salvar o acordo de concertação social no Parlamento, Carlos César, líder parlamentar do PS, mantém a posição de princípio: os deputados socialistas não vão dar preferência a PSD e a CDS nas negociações que seguem na especialidade.

A garantia foi dada pelo próprio, no Parlamento, já depois da discussão parlamentar. “Não vamos ter negociações sobre legislação laboral preferencialmente à direita”, notou o líder da bancada parlamentar do PS, aos jornalistas.

O quadro político não é, por isso, muito animador para os socialistas: António Costa deu a cara pelo acordo de concertação social assinado com patrões e UGT (contra a vontade considerável de uma parte da bancada parlamentar do PS); Rui Rio garantiu que o PSD respeitará o acordo, desde que este não seja alterado na sua substância (e os sociais-democratas vão tentar forçar, eles próprios, algumas alterações); os deputados socialistas vão avançar com propostas de alteração que podem contrariar a vontade das confederações patronais; os bloquistas só aceitam negociar se o PS voltar ao “caminho certo”; os comunistas mantêm-se inflexíveis na rejeição deste acordo; e os patrões recusam-se a recuar um centímetro em relação àquilo que foi assinado. Restam duas perguntas: com quem negociará o PS e a que custo?

Confrontando com a hipótese de este acordo falhar duplamente (na Assembleia da República e em sede de concertação social), Carlos César preferiu ser evasivo, repetindo apenas que o grupo parlamentar do PS vai procurar "melhorias", com o “cuidado” de respeitar o acordo do Governo com patrões e sindicatos. Antes, no entanto, tinha feito uma nova prova de lealdade à ‘geringonça’: “Como temos dito, sentimo-nos bem com a colaboração com BE, PCP e PEV e desejamos aprofundá-la”, jurou César. Só não disse que propostas pondera avançar.

PCP avisa: “Este é um combate inacabado”

Antes de Carlos César, Jerónimo de Sousa dirigiu-se aos jornalistas para tecer duras críticas aos socialistas. “Muitas vezes se discute se se é de esquerda ou de direita. Sempre, ao longo da história, os direitos dos trabalhadores foram zona de fronteira entre a esquerda e a direita. O PS hoje não assumiu esse papel de esquerda", afirmou o líder comunista.

Com o debate na especialidade atirado para setembro, o líder comunista deixou um aviso claro: os comunistas vão lutar, no Parlamento e nas ruas, contra este novo pacote laboral.

"O PS fez uma opção, ratificada por PSD e CDS, quando viabilizaram a proposta do Governo. Sempre, ao longo da história, foram os trabalhadores aqueles que decidiram, os protagonistas, da reposição e conquista de direitos. Essa luta vai ser determinante. É um combate inacabado, onde estará o PCP, na sua intervenção política e institucional", disse Jerónimo de Sousa.

Bloco pressiona: bancada socialista tem de “assumir-se”

Na mesma medida, José Soeiro, do Bloco de Esquerda, também aproveitou para pressionar o PS assumir o que quer fazer: ou está com a esquerda, ou com a direita.

"O PS tem agora de assumir se quer, de facto, voltar a trazer a discussão para a especialidade e assumir essa responsabilidade. Ou seja, se quer, com a esquerda, anular as medidas que acordou com os patrões ou se quer, pelo contrário, manter essas medidas que vêm do acordo com os patrões e voltar a contar, no final deste processo, com uma maioria feita à direita”, desafiou o deputado bloquista.

Conhecendo o descontentamento latente de alguns deputados do PS com o acordo alcançado pelo Governo (com medidas que escaparam ao escrutínio dos deputados do PS), os bloquistas procuram assim capitalizar o desconforto que sente entre Governo e grupo parlamentar.

Com a pressão à esquerda a aumentar e os avisos à direita a multiplicarem-se, resta saber como é que o PS vai conseguir cumprir a quadratura do círculo e salvar o acordo. Nesse sentido, as palavras de Carlos César parecem quase premonitórias: “Veremos como é que esta legislação pode ter um final feliz.” Um desabafo?