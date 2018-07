Tancos. Azeredo Lopes desconhece "discrepância" sobre material desaparecido e pressiona MP

Azeredo Lopes considera que a investigação sobre o assalto aos paióis de Tancos deve seguir o seu curso e apelou ao “bom senso” de todas as partes envolvidas. Garantindo por diversas vezes que não estava à procura de “alijar responsabilidades”, o governante sublinhou, várias vezes, que a “investigação cabe exclusivamente ao Ministério Público”.

"[É preciso esperar] calmamente que essa aclaração [do Ministério Público] venha a verificar-se, ou seja, que se venha a saber e se sim, porque é que se se verifica uma alegada discrepância quanto àquilo que foi recuperado”, notou Azeredo Lopes.

O ministro da Defesa foi confrontado esta terça-feira, no Parlamento, com as informações avançadas pelo Expresso, na sua edição de sábado, de que há mais material de guerra em falta entre o que foi recuperado na Chamusca, como granadas de gás lacrimogéneo, uma granada de mão ofensiva, e cargas lineares de corte, além das munições de 9mm. “O bom senso obriga a que esperemos calmamente”, pediu Azeredo Lopes.

Azeredo Lopes acabou por reconhecer que ainda não foi “informado [formalmente] da discrepância” entre material roubado e o que foi efetivamente recuperado. "Se fui informado? Não, não fui informado. Porque provavelmente quem investiga considerou que estaria em segredo de justiça”, sugeriu o ministro.

Ainda assim, o governante garantiu que emendará a mão caso a notícia se venha a confirmar, depois de num primeiro momento ter confiado na informação que lhe fora comunicada oficialmente pela Polícia Judiciária Militar. Apesar da insistência dos deputados do PSD, o ministro da Defesa resistiu em esclarecer se colocará ou não o cargo à disposição.

Sobre a continuidade Rovisco Duarte no cargo de Chefe do Estado-Maior do Exército, Azeredo Lopes acabou por ser evasivo, não respondendo às perguntas dos deputados que questionaram a posição do general em todo o caso.

Confrontado com o alegado conflito entre Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária, o ministro da Defesa deixou um recado às duas instituições e ao Ministério Público: “Quem tem que aclarar a existência desses conflitos, que eu espero que não existam, é o Ministério Público”, sublinhou.