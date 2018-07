Jerónimo de Sousa: "Santos Silva não falou sozinho. Há uma conflitualidade insanável"

Jerónimo de Sousa baixa a tensão vivida com o Governo nas últimas semanas e desdramatiza a aprovação do próximo Orçamento de Estado, mas quanto ao futuro da geringonça reconhece que há "uma conflitualidade insanável".

Em entrevista ao DN, o secretário-geral do PCP explica o fosso que separa comunistas e socialistas. "O maior compromisso do Governo é com as regras da UE e do euro. Para o PCP, é com os trabalhadores e com o povo. Há uma conflitualidade insanável", diz.

Jerónimo de Sousa valoriza as palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros e nº2 do Governo que, na semana passada, disse ao Público que a geringonça só tem futuro se o acordo à esquerda se estender à política europeia. "Essa afirmação da segunda figura do Governo, e estamos a falar da segunda figura do Governo, não de um deputado do PS, levanta uma questão importantíssima, independentemente da forma", afirma o líder comunista, convicto de que "O senhor ministro não falou sozinho".

Sem dar, para já, como frustradas as hipóteses de se pensar numa "geringonça II", Jerónimo reconhece que as palavras de Santos Silva remetem para uma questão "que ainda está por esclarecer". Ou seja, uma vez aprovado o Orçamento de estado, a conversa decisiva sobre o futuro não vai ser fácil.

Claramente apostado em conseguir um acordo no que toca ao Orçamento para 2019, o secretário geral do PCP elogia o primeiro-ministro e a relação que com ele tem mantido desde que, em 2015, deram o pontapé de saída para o acordo à esquerda: "Nós agimos com grande frontalidade e quero também dizer que por parte do primeiro-ministro sempre houve também esse posicionamento. Creio que podemos dizer que houve sempre uma grande honestidade entra as duas partes".